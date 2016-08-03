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Григорий Заславский | Театр: Сегодня и завтра

3 августа 2016
6899 просмотров

О завершившемся театральном сезоне, его открытиях и провалах, о самых ярких актёрских и режиссёрских работах и о том, в каком направлении развивается российское сценическое искусство размышляет театровед, критик, и.о. ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.  

Теги: гитис , григорий заславский , театр

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