Григорий Заславский | Театр: Сегодня и завтра
3 августа 2016
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О завершившемся театральном сезоне, его открытиях и провалах, о самых ярких актёрских и режиссёрских работах и о том, в каком направлении развивается российское сценическое искусство размышляет театровед, критик, и.о. ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.
Теги: гитис , григорий заславский , театр
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