Станислав Кучер | Это была самая бесполезная ГД в истории России!
Самые важные события в России и мире комментирует журналист и общественный деятель Станислав Кучер.
Содержание
10:10 – Савченко и отмена санкций
17:15 – Минские соглашения
20:05 – ГосДума V созыва
26:20 – Выборы в ГосДуму
Видеоцитаты
10:51 Идет большая политическая игра!
12:32 Руководство России более, чем заинтересовано, чтобы санкции были сняты!
13:28 Крым продолжает оставаться серьезнейшей проблемой!
13:30 С Донбассом все решено, Кремль Донбасс слил!
14:00 Запад должен определиться в отношении Крыма!
14:38 Надежда Савченко – не политик!
18:19 Я очень мало знаю людей, которые реально читали Минские соглашения!
22:01 Это была самая бесполезная Государственная Дума в истории не только российской, но и советской!
22:08 Это был самый марионеточный Парламент в истории России последних 100 с небольшим лет!
23:10 Государственная Дума нужна исключительно как демократическая ширма!
24:11 Государственная Дума сделала ровно то, что придумали в президентской администрации и Правительстве!
25:26 Историю с праймериз «Единой России» придумали люди, которые хотят оживить эту партию!
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