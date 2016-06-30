Станислав Кучер | Это была самая бесполезная ГД в истории России!

Самые важные события в России и мире комментирует журналист и общественный деятель Станислав Кучер.

Содержание

10:10 – Савченко и отмена санкций

17:15 – Минские соглашения

20:05 – ГосДума V созыва

26:20 – Выборы в ГосДуму

Видеоцитаты

10:51 Идет большая политическая игра!

12:32 Руководство России более, чем заинтересовано, чтобы санкции были сняты!

13:28 Крым продолжает оставаться серьезнейшей проблемой!

13:30 С Донбассом все решено, Кремль Донбасс слил!

14:00 Запад должен определиться в отношении Крыма!

14:38 Надежда Савченко – не политик!

18:19 Я очень мало знаю людей, которые реально читали Минские соглашения!

22:01 Это была самая бесполезная Государственная Дума в истории не только российской, но и советской!

22:08 Это был самый марионеточный Парламент в истории России последних 100 с небольшим лет!

23:10 Государственная Дума нужна исключительно как демократическая ширма!

24:11 Государственная Дума сделала ровно то, что придумали в президентской администрации и Правительстве!

25:26 Историю с праймериз «Единой России» придумали люди, которые хотят оживить эту партию!

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