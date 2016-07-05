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Московское лето | Копать – не перекопать

5 июля 2016
5239 просмотров

Перекопанная летом Москва за последние годы стала уже традицией для горожан и гостей столицы. Казалось бы, власти мегаполиса преследуют вполне благие цели: расширить пешеходные зоны, убрать все провода и прочие коммуникации под землю, чтобы они не портили облик центра, а сами улицы оснастить красивыми фонарями, живыми деревьями и велопарковками. 

 

Однако даже у сторонников такого радикального благоустройства масса вопросов к городским властям: зачем ремонтировать одни и те же улицы по несколько раз, так ли нужна пресловутая плитка и почему часто строители пренебрегают ливневой канализацией. Наша съемочная группа решила выяснить у пешеходов и автомобилистов, готовы ли они терпеть временные неудобства и чего ждут от столь масштабной реконструкции.

Теги: москва , моя москва , моя улица , реконструкция , ремонт , улица

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