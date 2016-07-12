Ирина Прохорова | Какая Конституция, когда мы боремся с терроризмом?!

Самые важные и интересные новости и события комментирует главный редактор журнала "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова.

Содержание

03:10 – Сборная России по футболу

08:30 – Выборы в ГД

17:50 – Оппозиция и власть

30:15 – «Пакет Яровой»

37:25 – Арест Белых

44:35 – Уход Астахова

49:00 – Женщины в политике

54:50 – Вопросы сетезрителей

Видеоцитаты

02:18-02:20 Молодость – очень драматический период жизни!

08:18-08:25 Нам предстоит много лет пересмотра принципов воспитания, самовоспитания и отношения между обществом и индивидом!

10:13-10:25 Несмотря на присутствие нескольких достойных людей, политическое поле все сжалось, как шагреневая кожа!

11:14-11:29 С момента начала многопартийной политической жизни, а именно с начала 90-х годов, прошло уже 24-25 лет, а мы сейчас видим, что в политике все те же самые люди!

11:30-11:33 Меня беспокоит отсутствие новых, ярких лидеров в политике!

12:06-12:12 Есть ощущение стагнации политической жизни, потому что не может быть, чтобы за столько лет у нас не появилось целой новой генерации политиков!

12:13-12:20 Сейчас, по идее, должны появляться какие-то новые молодые люди!

13:08-12:21 Вечная проблема власти: ей хочется, чтобы ее воспевали талантливые писатели, а талантливые писатели не могут это делать, им талант не позволяет, поэтому приходится довольствоваться бездарными, а они плохо пишут и не очень убедительно получается!

14:26-14:29 При сужении политического поля мы и видим один тип избирателей!

15:29-15:33 То, что мы видим разочарование людей в выборах – это очевидно!

17:01-17:04 «Карусели» и вбросы были тогда, когда присутствие других партий было заметно!

17:31-17:39 Если отсечь на первом этапе всех неугодных, дальше уже можно вести честные выборы, потому что это выборы между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем!

19:23-19:33 Не так было бы важно, пробилась бы объединенная оппозиция к выборам, как сам факт ее объединения, что было бы невероятным прорывом!

21:00-21:09 Это тоже должно быть революцией в сознании, когда мы своих детей начинаем обучать вот этой горизонтальной цеховой солидарности! Как объединяться, для того, чтобы защититься?

25:02-25:08 Отсутствие свободы слова Вы никогда не сможете компенсировать никакими доносчиками!

26:18-26:20 Государству, может быть, даже больше, чем нам, нужна свобода слова!

28:30-28:33 Человек, который сидит все время у власти, теряет связь с обществом!

31:13-31:16 Мы видим, какое количество антиконституционных законов было принято под флагом борьбы с терроризмом!

32:54-32:56 «Пакет Яровой» - придумки людей, которые остались жить в прошлом веке!

33:04-33:09 «Пакет Яровой» - печальный результат наступления на экспертное сообщество!

34:11-34:15 Наши спецслужбы плохо работают, потому что они перекладывают свои обязанности на Интернет-компании!

34:22-34:33 Может быть, вместо того, чтобы деньги тратить на троллей, армия которых забивает все соцсети, может быть, эти люди лучше бы мониторили?

35:11-35:17 Те меры, которые принимаются сейчас якобы для борьбы с терроризмом – на самом деле это борьба со свободой слова!

36:03-36:06 Какая может быть Конституция, когда мы боремся с терроризмом?!

37:03-37:09 Если вы таким образом боретесь с террористами, надежная ли у нас защита от террористов?

38:19-38:23 Меня, как советского человека, всегда страшно напрягает, когда начинаются такие показательные процессы, как с Никитой Белых!

39:17-39:20 Борьба с коррупцией необходима, но она системна!

43:34-43:38 У нас презумпция невиновности вроде как есть в Конституции, а на самом деле ее нет!

45:20-45:23 В политической жизни одна неправильная фраза вполне может стоить человеку карьеры!

45:53-45:59 Человек перестает понимать, где граница приватных разговоров на кухне и где публичное пространство!

46:28-46:30 Такой человек, как Астахов, не должен занимать эту должность!

46:47-46:51 Откровенное хамство, неуважение и неадекватность – оно не считывается, как неадекватность!

52:56-53:00 Весь 20 век эта страна держалась на плечах женщины!

54:14-54:16 В нынешней ситуации реальной политической жизни нет!

55:56-56:01 Какую общенародную собственность взял Михаил Прохоров? Что конкретно у товарища Алекса отнял мой брат?

56:10-56:15 Очень богатый человек везде вызывает противоречивые чувства, мне это понятно!

Теги: власть , выборы , выборы в гд , гд , ирина прохорова , оппозиция , политика , россия , яровая