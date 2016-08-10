Евгений Сатановский | Арена Событий
10 августа 2016
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Все то, что изменило страну и мир, обсуждаем в эфире программы «Арена событий» с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.
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