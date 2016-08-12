Ирина Хакамада | Арена событий
12 августа 2016
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О предстоящих выборах в России и главных мировых событиях последнего времени размышляет общественный и политический деятель Ирина Хакамада.
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