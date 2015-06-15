НИКА 2017 | 30 лет на вершине!

Краудфандинг |

Что готовит Готовцев?

Кирилл Готовцев — один из старейших интернет-рекламщиков России, генеральный директор рекламного агентства "Маньяко" думает, что он ещё и готовить умеет. В связи с этим он запускает кулинарное шоу на о...