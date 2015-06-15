НИКА 2017 | 30 лет на вершине!
28 марта в Государственном академическом театре им. Моссовета состоится юбилейная 30-я церемония вручения Национальной кинематографической премии «НИКА». Телеканал OnlineTV.ru будет вести прямую трансляцию этого грандиозного события.
Наши зрители, как всегда, первыми узнают имена победителей, увидят, что творится за кулисами премии, услышат самые интересные интервью с участниками и организаторами праздника в прямом интерактивном эфире ОнлайнТВ!
Мы ждём Ваших вопросов, Ваших мнений! Чтобы позвонить в студию прямого эфира, Вам необходимо лишь кликнуть на кнопку «Звонок в студию» и разрешить доступ к микрофону (как это сделать?). Затем по желанию можете включить "Видеозвонок". Проверьте наличие подключенного микрофона и видеокамеры.
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с проф. Владимиром Мироновым 13962 просмотра 28 комментариев