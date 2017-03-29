Ника-2017 | Интервью Виталия Манского

Только в прямом эфире Вы можете стать участником самых актуальных событий. Это фестивали и митинги, выставки и различные церемонии, а также экспресс-интервью.
Каждый вторник в 21:00
Психологи и семейные терапевты в интерактивном формате консультируют Сетезрителей по самым деликатным и личным вопросам.
Взгляд профессионалов на главные загадки современности. Вас интересуют тайны мироздания или просто интересуетесь научным аспектом всего,что происходит вокруг? Мы поможем вам узнать всю правду о...
Всё то, что будоражит общественное мнение, становится Tемой этой программы. A интерактивное участие Сетезрителей, которые могут влиять на ход программы, сможет доказать остроту выбранной темы.
Каждую среду в 21:00
Супер-баянист Валерий Сёмин со своими гостями поют для Вас любимые песни. В этой программе вы можете участвовать в прямом эфире, нажав на кнопку «Звонок в Студию», находясь при этом за тысяче километрах от Москвы. Дл...
Интересные и познавательные передачи о событиях в Великой Отечественной Войне
Записи прямых трансляций концертов, спектаклей и музыкальных конкурсов.
В этой программе выясняют отношения не конкретные люди. Здесь идет борьба мнений и взглядов. Все происходит в прямом эфире. Ведущий задаёт тему, но не решает исход дуэли. Победителя определяют Сетезрители.
Это программа о журналистике для всех, кто хочет знать её возможности, технологии и перспективы. Гости программы — руководители СМИ и самые обсуждаемые журналисты-профессионалы.
Успешными не рождаются — ими становятся. Как проложить свой путь к успеху? Как не бояться падать и подниматься, чтобы достигнуть вершины в жизни? Эти и другие вопросы вместе с Вами мы задаём самым известным людям.
Любопытство — это искра Знаний. Вы найдёте здесь всё, что вызывает любопытный интерес.

Владимир Познер | Времена и время

Знаменитый российский журналист и телеведущий, первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер в прямом интерактивном эфире Онлайн ТВ размышляет о последних тенденциях в отечественных и мировых ...

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Ника-2017 | Интервью Виталия Манского

29 марта 2017
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28 марта 2017 года в Государственном академическом театре им. Моссовета состоялась юбилейная 30-я церемония вручения Национальной кинематографической премии «НИКА». OnlineTV.ru вёл прямую трансляцию этого грандиозного события по уникальной вещательной технологии «Сетевизор».

Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью Виталия Манского только в материале OnlineTV.ru!

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