Ника-2017|Интервью Алексея Красовского
29 марта 2017
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28 марта 2017 года в Государственном академическом театре им. Моссовета состоялась юбилейная 30-я церемония вручения Национальной кинематографической премии «НИКА». OnlineTV.ru вёл прямую трансляцию этого грандиозного события по уникальной вещательной технологии «Сетевизор».
Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью Алексея Красовского только в материале OnlineTV.ru!
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