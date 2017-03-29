НИКА-2017 | Церемония вручения. Запись прямой трансляции. 2 часть

28 марта 2017 года в Государственном академическом театре им. Моссовета состоялась юбилейная 30-я церемония вручения Национальной кинематографической премии «НИКА». OnlineTV.ru вёл прямую трансляцию этого грандиозного события по уникальной вещательной технологии «Сетевизор».



«НИКА», как и всегда, собрала в своём зале не только лучших кинематографистов России, но и самых интересных гостей — музыкантов, писателей и поэтов, критиков и журналистов. OnlineTV.ru представляет вашему вниманию запись второго отделения юбилейной церемонии главной кинопремии страны.