НИКА-2017 | За кулисами церемонии

Юбилейная 30-я церемония награждения Национальной кинематографической премией НИКА оказалась одной из самых интересных и резонансных за всю историю нового российского кино. Телеканал OnlineTV.ru представляет вашему вниманию всё то, что осталось за кадром телевизионной версии этого праздника, – первые впечатления победителей и интервью самых известных представителей российского истеблишмента.



В программе вы увидите интервью с Юлией Высоцкой, Александром Филиппенко, Александром Миттой, Еленой Кореневой, Юлией Ауг и многими другими.

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