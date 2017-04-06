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НИКА-2017 | За кулисами церемонии

6 апреля 2017
10699 просмотров

Юбилейная 30-я церемония награждения Национальной кинематографической премией НИКА оказалась одной из самых интересных и резонансных за всю историю нового российского кино. Телеканал OnlineTV.ru представляет вашему вниманию всё то, что осталось за кадром телевизионной версии этого праздника, – первые впечатления победителей и интервью самых известных представителей российского истеблишмента. 

В программе вы увидите интервью с Юлией Высоцкой, Александром Филиппенко, Александром Миттой, Еленой Кореневой, Юлией Ауг и многими другими.

Теги: национальная­ кинематографическая премия , ника , ника2017 , отечественное кино

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